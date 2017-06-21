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重金之下必有勇夫

朋古鲁省长及夫人被肃贪会就地逮捕并被列为嫌犯

【雅加达罗盘报新闻网】人为财死， 鸟为食亡， 自古就是这个简单的道理，不敢说是大部分皆如此，至少有一部分人就愿意去冒这样的险，见利忘义及贪财无厌。虽然国家肃贪会（KPK）就地缉犯（OTT )行动屡次逮捕涉嫌贪污收贿罪犯的新闻层出不穷，然而，重金之下必有勇夫，国会议员和地方政府官员的贪污腐败歪风好似也不会减少，反而屡捉屡犯，看似我国肃贪工作仍然任重道远。

周二（6月20日）肃贪会又再一场成功的就地缉犯突击行动中逮捕了朋古鲁省（Bengkulu）省长利德宛·穆克帝（Ridwan Mukti）及夫人莉莉（ Lily Martiani），人证物证都全，他们马上被送往雅加达肃贪会总部接受深入调查，经过肃贪会调查人员的深入调查后，省长及夫人已被肃贪会列为贪污收贿犯罪嫌疑犯并遭到羁押。

朋古鲁省省长夫人莉莉，当从朋古鲁地方警察局被押上汽车准备送往雅加达肃贪会总部接受调查时，情不自禁潸然泪下，或许她感叹地深思，早知如此的下场何必当初不悬崖勒马，贪得无厌。

她进入汽车时，在诸多媒体记者的拍摄下，她尽量使用头巾遮盖自己美丽的容貌，对媒体集中三缄其口，不愿意回答记者的任何提问。

朋古鲁省省长夫人莉莉是在私邸被肃贪会侦查员就地逮捕，肃贪会侦查员也在现场查获大量现金，质疑是商人Rico Chan用来贿赂李莉女士的现金。除了朋古鲁省省长夫人莉莉和商人Rico Chan，肃贪会也逮捕另两名嫌犯。