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重庆与印尼西爪哇省缔结友好市省关系

【中新网重庆5月8日电(记者唐枫)】8日，印度尼西亚西爪哇省省长艾哈默德·赫亚万（Ahmad Heryawan）

率代表团访问重庆，并代表西爪哇省正式与重庆市缔结了友好省市关系协议书。艾哈默德·赫亚万表示，希望双方在交通方面，尤其是单轨交通方面建立合作。

印度尼西亚西爪哇省（Jabar）是印尼经济较发达省份之一，是印尼工业、制造业中心，且农业、旅游业资源丰富。重庆与印尼在外贸投资、旅游、教育等方面来往密切。

赫亚万省长2013年曾到访过重庆，本次再访重庆，他表示，希望借由两地签订友好省市关系，促进两地在单轨交通方面的合作。

重庆是中国中西部唯一直辖市，且地形特殊，单轨交通非常适合重庆这样复杂的地形地貌。经过多年发展，重庆已经掌握了单轨交通全产业链，包括核心技术、研发、规划设计、工程施工、运营维护等。

“比起三年前，重庆变化巨大。这里也有我见过的最长最大的单轨列车。”赫亚万表示，西爪哇省机场周边项目正计划考虑使用单轨列车，希望通过两地建立的友好协议，促进相关合作。

中印两国在投资方面发展迅速，现在中国是印尼第三大投资来源国。赫亚万称，两国在经济、贸易甚至宗教方面，长久以来有合作。“印尼自然风光资源丰富，希望除交通外，能在旅游方面也有更多合作，加强两国旅游互访。”

在教育方面，赫亚万称，2016年在渝的印尼留学生超过300位；在旅游方面，中国游客数量是印尼接待的国外游客数量之首；在技术方面，赫亚万希望能有更多中国研发技术引入印尼。

重庆与印尼西爪哇省缔结友好城市关系后，重庆缔结的国外市级友好城市增至29个。此外，赫亚万一行还考察了重庆一家单轨汽车企业。重庆市长张国清会见了赫亚万一行。