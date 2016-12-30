Friday, December 30th, 2016 | Posted by

释传雄法师：Gus Dur不以为过被称为华族之父
我国民族复兴党举行Gus Dur怀念会

Muhaimin Iskandar、Abdul Kadir K、Rizal Ramli、释传雄法师、Dr.KH.As’ad Said Ali、Ki Entus Susmono、Nursyahban K.及Kirun等合影。

Muhaimin Iskandar、Abdul Kadir K、Rizal Ramli、释传雄法师、Dr.KH.As’ad Said Ali、Ki Entus Susmono、Nursyahban K.及Kirun等合影。

释传雄法师和Muhaimin Iskandar交谈。

释传雄法师和Muhaimin Iskandar交谈。

释传雄法师和Rizal Ramli前部长交谈。

释传雄法师和Rizal Ramli前部长交谈。

社会知名人士、民族复兴党理事等于Gus Dur怀念会一景。

社会知名人士、民族复兴党理事等于Gus Dur怀念会一景。

 

【本报讯】1227日，我国民族复兴党（PKB）在该党总部Jl.Raden Saleh举行我国前第四届总统瓦希德（Gus Dur）怀念会。

这是为缅怀已故Gus Dur已对国家社会的贡献，其中就是多元化社会求同存异精神理念的奋斗争取。

是日，我国民族复兴党党主席Muhaimin Iskandar,总秘书长Abdul Kadir K、前海洋与海事统筹部长Rizal Ramli,佛教释传雄法师、直葛县长即哇扬戏师傅Ki Entus Susmono，以及印尼落后村落与移民部长Eko Putro S.及科技研发部长M.Nasir等嘉宾出席了活动。

Muhaimin Iskandar称：“这是回顾历史Gus Dur以往的怀念会；Gus Dur的哲学理念其中以：人道、平等、恳亲、沟通、和谐等的教义，是值得我们继续为之弘扬广大”。

释传雄法师则称：“Gus Dur最具特殊的态度，都把任何面对的问题都等闲视之。我已经六次跟Gus Dur会洽，印象很深，甚表敬仰。如果Gus Dur被称为华族之父，委实不以为过之”。

释传雄法师补充称，认为印尼民族需要民族复兴党，使能巩固维护多元化的社会体质，并赞赏Gus Dur创建民族复兴党的智慧与用心，有望民族复兴党Gus Dur继承者要用良心来感化民心。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=171919

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