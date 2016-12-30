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释传雄法师：Gus Dur不以为过被称为华族之父

我国民族复兴党举行Gus Dur怀念会

【本报讯】12月27日，我国民族复兴党（PKB）在该党总部Jl.Raden Saleh举行我国前第四届总统瓦希德（Gus Dur）怀念会。

这是为缅怀已故Gus Dur已对国家社会的贡献，其中就是多元化社会求同存异精神理念的奋斗争取。

是日，我国民族复兴党党主席Muhaimin Iskandar,总秘书长Abdul Kadir K、前海洋与海事统筹部长Rizal Ramli,佛教释传雄法师、直葛县长即哇扬戏师傅Ki Entus Susmono，以及印尼落后村落与移民部长Eko Putro S.及科技研发部长M.Nasir等嘉宾出席了活动。

Muhaimin Iskandar称：“这是回顾历史Gus Dur以往的怀念会；Gus Dur的哲学理念其中以：人道、平等、恳亲、沟通、和谐等的教义，是值得我们继续为之弘扬广大”。

释传雄法师则称：“Gus Dur最具特殊的态度，都把任何面对的问题都等闲视之。我已经六次跟Gus Dur会洽，印象很深，甚表敬仰。如果Gus Dur被称为华族之父，委实不以为过之”。

释传雄法师补充称，认为印尼民族需要民族复兴党，使能巩固维护多元化的社会体质，并赞赏Gus Dur创建民族复兴党的智慧与用心，有望民族复兴党Gus Dur继承者要用良心来感化民心。