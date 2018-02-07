Wednesday, February 7th, 2018 | Posted by

避免被窃听
国家密码和网站管理机构检验测试鲁胡特汽车

海洋事务统筹部长鲁胡特班查伊丹（Luhut Binsar Panjaitan）

海洋事务统筹部长鲁胡特班查伊丹（Luhut Binsar Panjaitan）

【雅加达安达拉通讯社26日讯】为避免被窃听，海洋事务统筹部长鲁胡特班查伊丹（Luhut Binsar Panjaitan）要求国家密码和网站管理机构（BSSN）对汽车进行检验测试。

也许有人窃听鲁胡特的汽车，因此，我要求国家密码和网站管理机构对此事检验测试。”海洋事务统筹部主任佐科哈尔多约（Djoko Hartoyo）于昨日在雅京如此说。

佐科回应有关肃贪会侦查海洋事务统筹部的办公楼。

佐科认为，检验测试鲁胡特的汽车根据海洋事务统筹部的指令，因为有诸多国家领导到海洋事务统筹部办公楼会见鲁胡特。

所以国家密码和网站管理机构计划对鲁胡特的安全与国家宫都同样。擠joko Hartoyo说。

佐科还说，国家密码和网站管理机构检验测试鲁胡特的汽车和海洋事务统筹部办公楼，但是他们未发现有人窃听证据。此外，他们也在鲁胡特的官邸进行检验测试。

我们每天在Widya Chandra住所经常进行检验测试，所以此事不足为奇的事。”佐科如是说道。

佐科补充说，其实我们也检验测试前任海洋事务统筹部长Indroyono Soesilo

但是我们未发现有人窃听部长汽车。” 佐科说。

据报道，昨日媒体记者于上午1454分到鲁胡特的汽车进行检验测试。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=205864

Posted by on Feb 7 2018. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added