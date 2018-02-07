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避免被窃听

国家密码和网站管理机构检验测试鲁胡特汽车

【雅加达安达拉通讯社2月6日讯】为避免被窃听，海洋事务统筹部长鲁胡特班查伊丹（Luhut Binsar Panjaitan）要求国家密码和网站管理机构（BSSN）对汽车进行检验测试。

“也许有人窃听鲁胡特的汽车，因此，我要求国家密码和网站管理机构对此事检验测试。”海洋事务统筹部主任佐科哈尔多约（Djoko Hartoyo）于昨日在雅京如此说。

佐科回应有关肃贪会侦查海洋事务统筹部的办公楼。

佐科认为，检验测试鲁胡特的汽车根据海洋事务统筹部的指令，因为有诸多国家领导到海洋事务统筹部办公楼会见鲁胡特。

“所以国家密码和网站管理机构计划对鲁胡特的安全与国家宫都同样。擠joko Hartoyo说。

佐科还说，国家密码和网站管理机构检验测试鲁胡特的汽车和海洋事务统筹部办公楼，但是他们未发现有人窃听证据。此外，他们也在鲁胡特的官邸进行检验测试。

“我们每天在Widya Chandra住所经常进行检验测试，所以此事不足为奇的事。”佐科如是说道。

佐科补充说，其实我们也检验测试前任海洋事务统筹部长Indroyono Soesilo。

“但是我们未发现有人窃听部长汽车。” 佐科说。

据报道，昨日媒体记者于上午14时54分到鲁胡特的汽车进行检验测试。