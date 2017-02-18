Saturday, February 18th, 2017 | Posted by

逾160万雅加达市民不能投票
从业党准备为他们保驾护航

Nusron Wahid

Nusron Wahid

【本报雅加达讯】在215日举行的雅加达省长选举中，约有1,628,671名选民没有行使他们的投票权，有的投白票，有的在投票站没有被登记，虽则有足够的条件。

从业党第一轮胜选团队统筹者努斯伦.瓦希德（Nusron Wahid）周五在雅京西区从业党总部表示，他对雅加达许多居民不能行使自己的投票权感到遗憾。

这个问题主要是因为雅加达普委会没有作好准备，致使有许多拥有投票权的选民无法行使他们的投票权，而拥有电子身份证的市民有的又为何未被登记呢？为此，对于这些选民，从业党将与其他联盟党准备为他们保驾护航，为他们登记，将来能在419日第二轮投票日那天顺利投票。

还有一点令人感到遗憾的是，为了投票，为了参加民主盛会，有的特地从老远的国外如新加坡、美国、欧洲、澳洲回来，但无法行使他们的投票权，因为没有被登记。

此前，内政部长扎赫约库莫罗（Tjahjo Kumolo）说，在215日举行的地方首长选举中，的确还有许多选民没有被登记，这个问题已造成一些投票站引发骚乱事件，为此，我们将对这件事进行评估。

他说，骚乱的起因是因为增加的选票数目仅总选民的2.5％，致使有的选民无法行使他们的投票权而引发骚乱事件。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=175527

Posted by on Feb 18 2017. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added