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逾160万雅加达市民不能投票

从业党准备为他们保驾护航

【本报雅加达讯】在2月15日举行的雅加达省长选举中，约有1,628,671名选民没有行使他们的投票权，有的投白票，有的在投票站没有被登记，虽则有足够的条件。

从业党第一轮胜选团队统筹者努斯伦.瓦希德（Nusron Wahid）周五在雅京西区从业党总部表示，他对雅加达许多居民不能行使自己的投票权感到遗憾。

这个问题主要是因为雅加达普委会没有作好准备，致使有许多拥有投票权的选民无法行使他们的投票权，而拥有电子身份证的市民有的又为何未被登记呢？为此，对于这些选民，从业党将与其他联盟党准备为他们保驾护航，为他们登记，将来能在4月19日第二轮投票日那天顺利投票。

还有一点令人感到遗憾的是，为了投票，为了参加民主盛会，有的特地从老远的国外如新加坡、美国、欧洲、澳洲回来，但无法行使他们的投票权，因为没有被登记。

此前，内政部长扎赫约库莫罗（Tjahjo Kumolo）说，在2月15日举行的地方首长选举中，的确还有许多选民没有被登记，这个问题已造成一些投票站引发骚乱事件，为此，我们将对这件事进行评估。

他说，骚乱的起因是因为增加的选票数目仅总选民的2.5％，致使有的选民无法行使他们的投票权而引发骚乱事件。