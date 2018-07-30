Monday, July 30th, 2018 | Posted by

逾千名民众签署请愿书
拒绝卡拉再成为副总统候选人

我国副总统尤淑夫卡拉

我国副总统尤淑夫卡拉

点滴新闻网雅加达730日】我国副总统尤淑夫卡拉（JK）由印尼团结党（Perindo）向宪法法院（MK）复审有关副总统任期不得超过两任的限制，却遭到逾千名民众签署请愿书拒绝他再连任副总统候选人的意愿。因为如果Perindo的诉讼获得MK的通过，民众担心卡拉将第三次担任副总统，这不符合我国民主改革的精神。

周一（730日）根据请愿书内容的摘录 “拒绝超过两次副总统的任期！”

请愿书是由拯救宪法和民主联盟创立的。直到上午多达1,211人签署了请愿书。

民主的再生是必要的，其中之一是限制总统和副总统的两任期。”请愿书签署者之一Renato Joesaki说。

Renato称，总统和副总统的权力限制对维护民主精神将起着重要的作用。 为了避免新领导人的绝对威权现象再出现，有必要采取未雨绸缪的防范措施。

我们都知道卡拉已任副总统两任，所以民众签名 请愿书拒绝卡拉再成为副总统候选人，卡拉理应成为民主改革的良好典范。Renato说。

如果宪法法院批准了这一司法审查，印度尼西亚民主将倒退到20年前，届时国家领导人可以做终身职。请愿书称，这样会对国家体系将造成伤害，国家法律规定总统副总统该不得超过两任已是很好的安排，谁都不可以随意破坏这个制度。

目前有关宪法法院请愿书的初步听证会。 学术界人士计划注册成为法律利益相关者，才可以拒绝以上诉讼的请求。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=221415

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