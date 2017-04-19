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速计结果57% 42% 钟万学承认败选 虽败犹荣

阿尼斯－善帝雅戈当选雅京正副省长

【本报雅加达讯】周三（4月19日）在雅京举行的第二轮雅加达正副省长选举顺利与安全进行。速计结果，阿尼斯－善帝雅戈（Anies Baswedan－Sandiaga Uno)搭档获57.56%,钟万学-查罗特（Ahok-Djarot）搭档获42.44%，相差15.12%。对此，钟万学承认败选，但他虽败犹荣，因为证明我国民主已进入成熟阶段。

善帝雅戈周三在雅京南区Kertanegara 街帕拉波沃住家说：“从今天的这个时间开始，我们记得帕拉波沃提醒过的话，我们要做的第一件事就是立即与钟万学-查罗特沟通。”

他补充说，选举之后他会请钟万学-查罗特抽空与他们进行会晤，保持良好关系，建立良好的沟通。“这就是我们想要传达的，我们是朋友，雅加达要团结，让我们编织到一起，忘记过去的几个月里的竞争，让我们在五年内继续建设美好的雅加达。”

对于败选的事，钟万学表示，在竞选省长中失败对他来说不是新鲜事也不是第一次，因此他不会失望，并向胜选

的阿尼斯－善帝雅戈表示祝贺。

他还邀请阿尼斯－善帝雅戈到省政府了解供建设雅加达所需的资料，大家的愿望都是一样的，即是为了使雅加达变得更好。我们希望大家忘记昨日的竞争，共同建设雅加达吧！因为雅加达是我们共同的家。

此外，他也要感谢协助雅京地方首长选举顺利与安全进行的国军、警察、普委会、普监委会、各党派主席以及志愿者。