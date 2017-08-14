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通过童子军运动培养热爱祖国之心

【雅加达8月14日讯】周一（8月14日）佐科威总统出席雅京东区芝勿勿 （Cibubur Wiladatika）露营举行第56届童子军运动纪念日和2017年第11届全国童子军大会（RAIMUNA）开幕典礼。

佐科威（Jokowi）总统请求各方对童子军运动必须始终是富有成效的工作、富有创新，必须始终处于名列前茅，保持印度尼西亚共和国统一（NKRI）。

童子军的含义是年轻人喜欢的工作，佐科威总统出席雅京东区芝勿勿 Wiladatika 露营举行第56届童子军运动纪念日和 2017年第11届全国童子军大会就职典礼时如是说道。

佐科威提醒，今天的童子军是千年的一代，Y一代，现今的童子军思维方式与上一代的童子军有相当大的差别。他们是为适应科技的进步，极富创意的一代。

根据佐科威总统，童子军运动必须取得突破。不要停留在常规的方法和单调。我们必须培养爱国之心，教育童子军下一代进行排队演练，如何建立一个露营帐篷，或打一个结绳。但同时也应引导童子军一代有纪律、积极和富有成效的使用社交媒体，佐科威总统如是说。

佐科威补充说，童军运动必须应用创造性的方式，现代化的方式，更接近千年一代灌输自豪感和热爱自己的祖国。

我们必须抛弃旧的方法，这是不适合用于当前一代。我们必须要有爱心，唤醒年轻一代为自己的祖国感到自豪。所以能使每一个童子军运动成员埋下了根深蒂固的爱国思想，总统说。

国家元首认为，印尼的年轻一代是优越和创造性以及战斗的一代，而不是失败者的一代。为此，国家元首要求童子军继续勇于创新，能够在童子军运动的容器中运行。

佐科威总统在最后的演讲说，他通知全国各地童子军运动的所有成员，永远记住童子军赞歌，因为印尼童子军是班渣西拉人类的结晶。

出席第56届童子军运动纪念日和2017年第11届全国童子军大会就职典礼的有我国第五任总统美佳娃蒂.苏加诺普特里(Megawati Soekarnoputri)、青年与体育部长伊马姆.纳赫拉维(Imam Nahrawi)、

内阁秘书长普拉摩诺.阿侬（Pramono Anung)、信息与通讯部长鲁迪.安塔拉（Rudiantara）国家警察总长狄托.卡纳维安（Tito Karnavian)上将、国军总司令卡铎.努尔曼帝约（Gatot Nurmantyo）陆军上将、国会议员和国家机构领导人。