Posted by admin

通过中央普委会审核

从业党开始准备地方普委会的核实

【雅加达罗盘网】昨日普委会（KPU）宣布从业党已通过中央普委会的审核，合格参加2019年普选的政党。因此从业党在近期内将开始准备地方普委会核实阶段，尤其是省级和县级。

“所以我们很有信省级和县级对此事准备好。”周一（29/1），从业党（Golkar）中央理事会总主席艾尔朗卡 哈尔丹托（Airlangga Hartarto）在雅京西区从业党中央理事会如是说。

此外，从业党对此事的准备有三个重要的事必须作出，即理事会、地区成员较完整和省级和县级的办公室。

之前，普委会成员Ilham Saputra提醒从业党通过中央普委会的审核之后，必须着手地方的审核。

“其实从业党在省级和县级理事会的审核必须准备的，并根据从业党在信息系统（Sipol）写上地区成员的名字。”普委会成员Ilham Saputra这样表示。

普委会主席阿里夫（Arif Budiman）阐述，政党经过中央普委会的审核后，普委会将于本月28日至30日进行地方代表理事会（DPD）审核，而地方代表理事会（DPC）的审核将于本月30日至2月1日进行。