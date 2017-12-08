Posted by admin

退休前夕调职85海陆空高级军官

卡铎努尔曼多上将的动作背后蕴含着政治隐喻

【雅加达点滴新闻网12月7日讯】国军总司令卡铎努尔曼多（Gatot Nurmantyo）陆军上将在即将退役前夕，于周二（4日）突然有大动作，对陆海空高级军官进行调职，被各别视为是政治大动作，其背后蕴含着政治隐喻。

国军总司令卡铎努尔曼多通过一项编号为Kep/982/XII/2017国军总司令决定书，将85名高级军官调职，其中包括46名陆军高层将领，28名海军高官和11名空军高官。

卡铎上将还说，对以上85名高级军官的调职已向政治法律安全统筹部长维兰多汇报并获得赞同。卡铎上将还在国军总部召开会议讨论以上85名高级军官的调职。出席会议好包括即将接任国军总司令的空军参谋长哈迪查延多（Hadi Tjahjanto）空军上将，海军参谋长艾迪(Ade Supandi)海军上将和陆军参谋长慕约诺(Mulyono)陆军上将。

对舆论批评在退休前夕对陆海空高级军官进行调职是政治动作，不应该在退休前夕采取人士调动的政策，卡铎上将为自己辩护说，高级军官的调动其实是根据国军的机制并早已安排的计划，不应该过于解读。