Thursday, July 19th, 2018 | Posted by

违规单双号交通管制者
将被罚款50万盾或坐牢2个月

图为违规单双号交通管制者被警察转移到另外一条路。

图为违规单双号交通管制者被警察转移到另外一条路。

 

【罗盘报新闻网雅加达718日讯】雅京首都警察特别刑事调查局局长（Kasubdit Gakkum）布迪延多（Budiyanto）警察中校解释说，2018年亚运会即将在雅加达和巨港举行，违规单双号交通管制者将被罚款50万盾或坐牢2个月。

违规单双号交通管制者按照第287条第1款违规行为将罚款50万盾或坐牢2个月。” 布迪延多周三（718日）在雅京南区Simpang Pancoran如是说道。

布迪延多指出，扩展单双号交通管制范围将在8月初实施。在这接下来的两周内，警察将专注于违反规则的人给予警告和转移车辆行线。

实行汽车单双号交通管制是为迎接2018年亚运会。就时间而言单双号交通管制扩展将在早上6点开始至晚上9点之间维持15个小时，并且每周六和周日都适用。

单双号交通管制扩展包括Jalan S Parman – Jalan Gatot Subroto – Jalan MT Haryono – DI Panjaita – Jalan Ahmad Yani – Simpang Coca Cola Perintis Kemerdekaan, Cempaka Putih。在雅京南区单双号交通管制扩展系统包括Jalan Arteri Pondok IndahJalan Simpang Kartini Kebayoran Baru。该管制系统还应用了Jalan Rasuna Said。在雅京中区单双号交通管制扩展包括KemayoranJalan Benyamin Sueb

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