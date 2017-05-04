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运载1万个标准箱大船已能靠岸

物流与运输费将能显著降低

【本报雅加达讯】佐科威总统周四（4/5）在雅加达东区，美丽印度尼西亚缩影公园（TMII）主持2017年海事部门全国统筹会议开幕礼时表示，现在，运载1万个标准箱大船已能在丹绒不碌码头靠岸，因此他深信物流与运输费将能显著降低。

总统明确地说，为跟上其他国家，政府将不断进行突破性改革以提高我们的海洋潜力，使广大人民真正感受到它的好处。

他说，通过海洋捷运工程，海洋基础设施领域的突破，以及大量修建海港，目前已使人民，尤其是印尼东部地区人民，真正感受到物价降低20％-25％的益处。

“我认为物价的降低够大。如果以后航线越来越多，我相信物价的降低会越来越大。”总统自信地说。

他说，两个星期前，我们可以看到，超过10,000个标准箱容量的大船，已停靠在雅加达丹绒不碌码头，以后我们要建更多的像丹绒不碌那样的大港口以圆了我们几10年以来的梦，以后我们就无须通过其他国家转运，且能省时又能减少物流费用与运输成本。

为此，总统希望苏北新建大港口古瓦拉丹绒（Kuala Tanjung）今年能竣工。但总统提醒说，这个港口建成后，不要自己管理，最好与拥有国际网的大港口合作，因为如果不这样，将难于赶上我们落后的海上运输。以后可能会与印尼港口公司和鹿特丹港口合作，而物流方面与迪拜港口合作。这样的合并，我们的力量才大。