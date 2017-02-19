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轻松一下 放下繁忙公务

佐科威周日带着女儿到雅京Senayan City选购书籍

【印尼CNN新闻网雅加达2月19日】上周日（2月19日）平易近人的我国总统佐科威（Joko Widodo）难得放下繁忙公务，在总统护卫严密的保护下，陪同女儿Kahiyang Ayu到雅京南区史纳延城市购物中（Senayan City）选购书籍。佐科威总统到这座雅京南区最繁华的购物中心，也让很多顾客一片哗然，惊喜不已能近距离目睹我国这位亲民和从来不摆架子的好总统。

佐科威总统和女儿在Senayan City逗留了约三个小时。佐科威总统表示，要选购中小学的书籍，届时若到全国各地视察工作时，可以赠送给小朋友。

这位原雅京特区地方首长佐科威说，他一直在寻找一些讲解我国建国五原则班渣西拉（Pancasila）的书籍。我国建国之父苏加诺和穆罕默德·哈达自传以及一些我国民间故事的书籍。

“我认为有必要多购买更多的书籍送给全国各地的小朋友作为纪念品。我国努山打拉群岛从沙璜（Sabang）到马老奇（Merauke）的民间故事均丰富多样。”身穿白衬衫黑裤子的佐科威总统这样说。

佐科威表示实地视察雅京多家购物中心也能观察到我国经济增长美景。总统深信我国2017年的经济发展将朝着积极的方向增长。

“当然我们对国家经济发展必须拥有信心和乐观的态度，我们共同塑造有利于我国经济增长的良好条件。”佐科威说。

佐科威开玩笑说，他想轻松一下，暂时放下繁忙的工作，谈些轻松的话题，尽量享受一下周末的气氛。

除了购物书籍，佐科威总统和女儿Kahiyang Ayu也到美食广场（Food Court）享受各式各样的美食和饮料。