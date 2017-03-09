Thursday, March 9th, 2017 | Posted by

轰动印尼政坛的电子身份证工程贪污案
涉嫌的政府与政党高层国会议员及企业高管近百名

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Setya Novanto

 

【本报雅加达讯】轰动印尼政坛的电子身份证工程贪污案庭审周四正式开庭，涉嫌贪污案的政府与政党高层，国会议员及企业高管近百名。

在这起案中，内政部民事与人口局信息管理部前经理苏基哈尔多（Sugiharto)与民事与人口局前经理伊尔曼（Irman）成为被告。

2010年7月8月期间，国会开始讨论2011年国家收支预算时，其中一项所讨论的议题即是电子身份证（e-KTP）工程预算。

作为实行电子身份证（e-KTP）工程的安阿古斯迪努斯（Andi Agustinus 又名Andi Narogong）与一些国会议员进行几次会晤。

会晤结果取得共识，总值5.9兆盾的工程预算，51%用于工程经费，49％用于贿赂给内政部官员、国会议员与工程承包商。

其中Irman分到108.6亿盾，Sugiharto分到34亿盾。其他如前任内政部长Gamawan Fouzi分到436.5亿盾，前任从业党党团主席或现任国会议长Setya Novanto 5742亿盾，前任民主党总主席Anas Urbaningrum5742亿盾，前任政府委员会成员或现任司法和人权部长Yasonna Laoly8.14亿盾，前任政府委员会成员或现任中爪哇省长Ganjar Pranowo50.4亿盾，前任内政部秘书长Diah Anggraini262.25亿盾。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=177314

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