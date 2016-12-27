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轮到FPI头目Rizieq Shihab

被指涉嫌亵渎宗教

【Liputan 6新闻网27日讯】自称印尼天主教大学生协会(PMKRI)的群体，到雅京首都地方警察局报告捍卫伊斯兰阵线（FPI）头目哈比卜利基（Habib Rizieq Shihab）亵渎宗教，他们认为这位FPI头目亵渎宗教。

根据警方接到的LP/6344/XII/2016/PMJ/Dit.Reskrimsus报告书，除了Habib Rizieq为被告亵渎宗教的名字以外，还有Fauzi Ahmad的名字，他被指刻意在自己的Instagram贴上多局煽动种族和宗教仇恨嫌犯的言论。

Rizieq Shihab和Fauzi Ahmad被指控触犯刑事法典第156和156 A条或2016年第28条第45 A款有关2008年第11号电子邮件交易（ITE）的法令。

印尼天主教大学生协会主席Angelius Wake Kako阐述，上述举报Rizieq Shihab亵渎宗教的地方，当时Rizieq Shihab在雅京东区Pondok Kelapa路向穆斯林徒发表演说，我认为他的言论属于有煽动种族和宗教仇恨嫌犯的言论，并严重创伤我国其他宗教的信徒。

“Rizieq Shihab认为若人子是天父的独生子，护士又是谁呢？这句话严重伤害到天主教信徒的信仰。”周一（26/12），在警方办事处如斯说道。

Angelius Wake认为，惋惜这位自称是宗教领袖的FPI头目Rizieq Shihab的行为和偏见的宗教理念，身为伊斯兰信徒，Rizieq Shihab不仅没有尊重其他宗教信徒，他反而散播仇恨言论。众所周知，印尼是多宗教和多民族的国家，多元化民族和宗教和谐的殊途同归国家。

Angelius Wake要求，每位国民都必须尊重其他国人的宗教信仰，和平共处，持有互相尊重的宽容态度，不能干涉他人的宗教信仰。信仰是属于教徒非常个人对真主的信念，别人无法干涉或讽刺个人的信仰。

“所以我们每位国人都必须尊重其他人的宗教信仰及不能干涉别人的宗教和信阳。”Angelius Wake总结说。