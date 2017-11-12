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轮值主席国菲律宾就东盟成立50周年举行一系列庆祝活动

佐科威出席菲律宾第31届东盟首脑会议

【国际媒体11月12日综合报道】我国总统佐科威已抵达菲律宾马尼拉出席将于13日至14日在菲律宾首都马尼拉举行第31届东盟峰会及出席东亚合作领导人系列会议。

抵达马尼拉后，佐科威总统在第一夫人伊莉雅娜陪同下，特别抽空与一位居住在菲律宾最老的我国公民安迪塔布斯巴拉（Andy Tarbusala）亲切交谈。一位耄耋之年的89岁安迪男士特别来到佐科威总统与第一夫人下榻酒店迎接这位远在天涯却近在心间的国家领导人。

2017年第31届东盟峰会主题定为“拥抱变革，融入世界”，今年恰逢东盟成立50周年,作为2017年东盟轮值主席国，菲律宾就东盟成立50周年举行一系列庆祝活动。菲律宾将重点推进六项议题，分别是建设以人为本的东盟、地区和平和稳定、海上安全与合作、包容性创新和增长、强化东盟生命力和东盟作为区域主义和全球性力量的示范性。

马尼拉是菲律宾的政治、经济、文化中心和交通枢纽，坐落于菲律宾最大岛屿吕宋岛中部，毗邻天然良港马尼拉湾，帕西格河穿城而过。大马尼拉地区面积约630平方公里，人口超过2000万，约占菲律宾全国人口五分之一，经济总量占菲律宾全国三分之一。迎接第31届东盟峰会的马尼拉是一座散发着浓郁热带风情的海滨花园城市，市中心随处可见洁白如玉的菲律宾国花茉莉花，挺拔的椰树和浓翠的棕榈令这座多元化的国际型都市绿意盎然。

中国国务院总理李克强12日上午乘专机前往马尼拉，出席东亚合作领导人系列会议。 这也是李克强第五次出席东亚合作领导人系列会议。据中国外交部部长助理陈晓东表示，李克强总理届时将介绍中共十九大精神，阐释新时代中国特色周边外交方针，以及中方对东亚合作的政策主张，提出各机制下深化务实合作的近30项新倡议，推动中国东盟合作提质升级，带动东亚合作迈上新台阶。东亚合作领导人系列会议期间，李克强还将出席区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)领导人会议。