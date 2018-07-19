Thursday, July 19th, 2018 | Posted by

身体过度劳累需要住院休息
苏西洛与帕拉波沃会议暂时搁置

周三(18日)大印尼行动党中央理事会总主席帕拉波沃苏比安多(左)特地到医院探望正在医院修养的民主党中央理事会总主席苏西洛(SBY)。

周三(18日)大印尼行动党中央理事会总主席帕拉波沃苏比安多(左)特地到医院探望正在医院修养的民主党中央理事会总主席苏西洛(SBY)。

 

【点滴新闻网雅加达718日讯】临近2019年总统选举报名登记日期越来越近，民主党中央理事会（DPP PD）总主席苏西洛（SBY）马不停蹄，纵横捭阖希望能与其他政党组建联盟推举一组正副总统候选人。苏西洛不遗余力为其公子AHY争取到最有力的局面，最少能获得副总统的提名而在各政党之间合纵连横。由于望子成龙心切，苏西洛或许身体过度劳累而需要往雅京中区Gatot Subroto医院住院休息。

原本苏西洛与大印尼行动党中央理事会（DPP Gerindra）总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowo Subianto）举行会议而暂时被搁置。周三（18日）帕拉波沃还特地前往医院探望苏西洛，祝愿他早日痊愈康复。

苏西洛和帕拉波沃之间的会议被推迟，因为苏西洛从Pacitan和日惹回来后感到筋疲力尽。”民主党副总主席Syarief Hasan周三(718日）对记者如是说道。

Syarief说，苏西洛自周二（717日）开始在Gatot Subroto医院接受治疗。最初苏西洛与帕拉波沃会议计划将于周三（718日）在雅京南区库宁岸苏西洛住邸举行。目前尚不清楚两者何时会安排见面。

无论谈论总统选举，谈论国家的未来，我认为每个人都会等待这个消息。”民主党秘书长Hinca Pandjaitan 周一（716日）在雅京史纳延国会大厦如是说道。

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