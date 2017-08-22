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越共中央总书记阮富仲拜会我国国会领导人

【雅加达点滴新闻网8月22日】昨日（22日）正在我国进行国事访问的越共中央总书记阮富仲到雅京史纳延国会大厦拜会我国国会领导层，国会议长瑟迪亚·诺凡多(Setya Novanto)和国会领导层在国会大厦接待来阮富仲总书记一行，双方进行了亲却交谈和签署了多项合作备忘录，加强两国国会在多领域的合作。

拜会国会领导层之后，阮富仲总书记一行还拜会我国地方代表理事会（DPD）主席乌斯曼·沙普达（Oesman Sapta Odang - OSO），乌斯曼由DPD秘书长Sudarsono Hardjosoekarto和其他DPD议员陪同。

明日（24日），阮富仲总书记将与我国总统佐科威在雅京总统府进行双边会谈。

上周日（20日），我国外交部长蕾特诺·马尔苏迪（Retno LP Marsudi）在雅京南区外交部总部告诉媒体记者，按照计划，佐科威总统将于今年11月访问越南，出席即将在河内举行的亚太经合组织（APEC）领导人峰会。

根据越南国家政治制度是坚决听从党的指挥。越共政治局目前有16名政治局委员，现已不设“政治局常委”。2001年，越共九大取消了“政治局常委”这个集体领导机构，复设中央书记处，其成员除总书记外，称为中央书记处书记。越共九大之后，主要核心是由总书记、国家主席、总理三人组成的“三驾马车”。越共总书记是中央书记处成员，不担任国家元首;总理实权较大，但无军权和党权;越南国家主席有名义上的军权和政权，总书记有实际军权和有限的党权。在高层，党政军权力较分散，呈现制衡色彩，越共总书记不再是一权独大。

近年来，随着国内外政改呼声，国会作用也因此格外凸显，因此越南国家体制有加上国会主席一职，就行成立了“四驾马车”的说法。这种权力制衡的转移，略带些削弱党的的意味。