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赞法利兹自称若不为钟万学拼搏是罪恶

除了卢龙以外 还有其他9位建设团结党党干被开除

【TRIBUNNEWS新闻网3月14日讯】建设团结党（PPP）中央理事会总主席赞法利兹（Djan Faridz）终于忍无可忍，决定开除建设团结党雅京地方理事会主席亦是雅京地方议会副议长卢龙(Lulung Lunggana)的PPP党籍。

建设团结党不仅在2017年雅京特区地方首长选举第一轮投票中，在第二轮投票中也始终如一坚定的政治立场，支持第2序号的候选人，即请假参选的雅京省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）和副省长查罗特赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）搭档。然而，卢龙却与中央理事会唱反调，支持另一组候选人，即阿尼斯.巴斯威丹(Anies R Rasyid Baswedan)

与善蒂雅戈乌诺（Sandiaga Uno）搭档。

据赞法利兹阐述，他已经发出3次警告信给卢龙。劝他回头是岸，尊重党中央的决策，但是卢龙还是一意孤行，不理睬党中央的决定。因此，严重违反PPP党中央的政策，赞法利兹也只好使出党纪开除卢龙在党的一切职务，包括雅京地方议会副议长职位。

周一（3月13日），赞法利兹总主席在副总主席Humprey Djemat的陪同下， 在雅京中区PPP中央党部举行记者发布会，向媒体解释开除卢龙党籍的理由。与此同时，赞法利兹也阐述钟万学在竞选雅京省长之前，已经与建设团结党达成政治共识，承诺将竭尽所能帮助我国，特别是雅京特区的穆斯林信徒。

“雅京特区地方首长候选人钟万学是唯一与建设团结党建立政治同盟，执行有利于发展伊斯兰教的政策候选人，钟万学始终拥护伊斯兰的候选人。身为伊斯兰信徒，我若不为钟万学拼搏，将是个罪恶。”这位在苏西洛（SBY）时代担任国民住宅部部长的赞法利兹说。

然而，始终与钟万学势不两立的卢龙也不甘示弱，还说士可杀不可辱，即使遭到PPP开除党籍，他也矢志不移，坚定反对钟万学，永远不会支持钟万学竞选雅京特区地方首长。