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购买卫生医疗设备贪污罪成立

原万丹省长阿杜被判处5年监禁

【雅加达独立报新闻网讯】购买卫生医疗设备贪污罪犯罪名成立，原万丹省长阿杜（Ratu Atut Chosiyah）被判处5年监禁并罚款2亿5000万盾或易科罚金3个月。

“阿杜被判处5年监禁并罚款2亿5000万盾或易科罚金3个月。” 审判法官Masud 周四（7月20日）如是说道。

公诉检察官对阿杜的沉重处罚是因为阿杜作为一个地区领导人，她不支持政府打击腐败行为，反而参与腐败所享有的金钱。

被告人在审判过程中得到缓解的是彬彬有礼，承认和后悔自己的贪污行为，并已还回国家的资金38亿5900万盾。

众所周知，阿杜被指控贪污2012年地方收支预算（APBD）和2012年地方收支预算修订草案（APBD-P）有关采购医疗设备。阿杜和其弟弟Tubagus Chaeri Wardhana担任万丹省政府同流合污确定拍卖赢家采购医疗设备。

任何在省政府任职的人士也必须签署效忠并听从她的命令。这个动作成了审判的考查事实，检察官考虑按照进行勒索的指控。