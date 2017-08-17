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贪腐是阻碍国家经济发展的祸根

佐科威总统在国会发表2017年度国情咨文

【本报讯综合报道8月16日讯】欣逢国庆72周年纪念日，周三(16日)在独立纪念日前夕，我国总统佐科威在国会全体会议上发表2017年度国情咨文。

与往年截然不同的景象是，今年总统在国会演讲时的穿着特别成为国人以及国内外的传媒人士的焦点，因为历任总统在国会独立纪念日演讲均穿正式的西装领带，而今年佐科威总统却特别选择穿上我国其中民族之一的布吉斯传统服装，而副总统卡拉却穿上东爪哇传统服装。众所周知，佐科威总统是爪哇人而卡拉副总统是布吉斯族，因此两位国家领导刻意选择调换穿上彼此的传统服装，不仅充分表示两位国家领导人的互相尊重和尊敬，形成相处融洽友爱搭配，也象征着我国多元化种族互相包容，互相尊敬的殊途同归精神，更体现我国多民族和睦相处的和谐。在全体国会和地方代表议员前，佐科威总统以实际数据阐述政府所取得的施政成绩，我国经济均保持百分之五以上的稳步增长，社会贫富悬殊也明显获得改善，基尼指数从2014年9月的0.414降低至2017年3月的0.393的水平。

我国通货膨胀率也获得有效地控制，根据中央统计局记录，2017年1月至7月份，我国通胀率仅达2.6％。

佐科威总统也承诺政府将继续致力于公平分配的国家财富及全国各省均匀的经济发展，尤其是爪哇岛以外的国民经济发展和加速公共基础设施建设，促进地方经济增长。国民经济和社会发展必须能惠及整个社会阶层民众，使全国人民都能享受到国家发展的成果， 只有公平的经济分配才能使各族会更加团结，团结就是力量。

虽然在Ｇ20成员中，我国经济增长连续多年位居前茅，但依然拥有庞大的贫困人口。这是政府必须亟需竭尽全力继续努力改善的任务。

总统指出：我国正面临严峻挑战，国内尚存在贫穷悬殊和不公财富分配现象，在全球经济还处于不确定，而且国内极端、种族和恐怖主义势力逐渐抬头之际，国民必须团结一致打击试图破坏班渣西拉的极端主义势力，全民共同维护国家宪法和印尼共和国统一。

提到贪腐的猖獗，总统强调，贪污腐败是阻碍国家发展和民生改善的潜在祸根。因此，全民必须支持和加强肃贪会，不允许任何一方破坏或阻挠肃贪会进行的肃贪工作。