Wednesday, April 18th, 2018 | Posted by

质疑涉嫌数据泄漏 国会传唤脸书管理层

印尼Facebook高层 Ruben Hattari（右）与Facebook公共政策主任Simon Milner（左）。

印尼Facebook高层 Ruben Hattari（右）与Facebook公共政策主任Simon Milner（左）。

 

【雅加达安塔拉新闻网417日讯】周二（417日）国会（DPR）第一委员会公众听证会（RDPU）传唤脸书（Facebook）管理层。因为涉及印度尼西亚数百万脸书用户的数据泄露。

DPU议程传唤印度尼西亚脸书领导层。脸书方面也已经发送了会议材料。”国会第一委员会主席 Abdul Kharis Almasyari周二（417日）在雅加达如是说道。

Abdul Kharis说，国会第一委员会要求脸书方面说明为何会造成100万脸书用户的数据泄露事件。

Abdul Kharis介绍，国会第一委员会在确定解决问题的后续步骤之前，需要先弄清楚数据泄露的风险。

在详细了解脸书方面之前，我们无法评估事件的影响程度，之后我们将确定后续步骤。” Abdul Kharis说。

此前，国会第一委员会计划于上周传唤管理层，但取消。国会第一委员会在本周重新传唤脸书领导层，要求解释与剑桥分析公司（Cambridge Analytica）案件中印度尼西亚另外一百万脸书用户数据泄露有关的解释。

与此同时，信息与通讯部长鲁迪安达拉（Rudiantara）已要求脸书关闭第三方应用程序，因为剑桥分析公司通过第三方应用程序以测验形式滥用用户数据。

鲁迪安达拉还要求与其他方合作的应用程序进行对脸书审计，以免影响印度尼西亚民众。包括脸书在内的所有社交媒体必须遵守印度尼西亚的规定，特别是关于个人数据保护的2016年第20号有关的信息与通讯部长条例。

众所周知，英国数据分析公司剑桥分析公司从2014年就开始收集脸书用户的个人数据，现在这家公司已经成为英美争议的焦点。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=212402

Posted by on Apr 18 2018. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added