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质疑涉嫌数据泄漏 国会传唤脸书管理层

【雅加达安塔拉新闻网4月17日讯】周二（4月17日）国会（DPR）第一委员会公众听证会（RDPU）传唤脸书（Facebook）管理层。因为涉及印度尼西亚数百万脸书用户的数据泄露。

揜DPU议程传唤印度尼西亚脸书领导层。脸书方面也已经发送了会议材料。”国会第一委员会主席 Abdul Kharis Almasyari周二（4月17日）在雅加达如是说道。

Abdul Kharis说，国会第一委员会要求脸书方面说明为何会造成100万脸书用户的数据泄露事件。

据Abdul Kharis介绍，国会第一委员会在确定解决问题的后续步骤之前，需要先弄清楚数据泄露的风险。

“在详细了解脸书方面之前，我们无法评估事件的影响程度，之后我们将确定后续步骤。” Abdul Kharis说。

此前，国会第一委员会计划于上周传唤管理层，但取消。国会第一委员会在本周重新传唤脸书领导层，要求解释与剑桥分析公司（Cambridge Analytica）案件中印度尼西亚另外一百万脸书用户数据泄露有关的解释。

与此同时，信息与通讯部长鲁迪安达拉（Rudiantara）已要求脸书关闭第三方应用程序，因为剑桥分析公司通过第三方应用程序以测验形式滥用用户数据。

鲁迪安达拉还要求与其他方合作的应用程序进行对脸书审计，以免影响印度尼西亚民众。包括脸书在内的所有社交媒体必须遵守印度尼西亚的规定，特别是关于个人数据保护的2016年第20号有关的信息与通讯部长条例。

众所周知，英国数据分析公司剑桥分析公司从2014年就开始收集脸书用户的个人数据，现在这家公司已经成为英美争议的焦点。