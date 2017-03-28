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财长丝莉：禁止税务人员与纳税人

在税务办公室以外会面

【Liputan6新闻网3月27日雅加达讯】我国税务特赦政策第三阶段执行日期将接近尾声，财政部长丝莉幕利亚妮（Sri Mulyani Indrawati）

严格禁止税务人员与纳税人（WP）在税务办公室以外会见，以免税务人员与纳税人在外面进行违法的税务交易或进行官商勾结和裙带关系（KKN）违法行为，损害国家财政部税务综合局的形象。

“每一个税务稽查人员与纳税人会面时，应该在税务局办公室，不可以在税务局以外的办公室进行任何与税务有关的工作。税务稽查人员也不可以在办公时间以外与纳税人进行会面。财长丝莉周一（3月27日）在雅京如斯说道。

财长丝莉强调，全部有关税务的工作必须按照税收正常程序，公务员必须持有的工作道德，严格遵守税务局的标准操作程序（SOP）进行税务工作。税务局应该建立税务良好纪律和监督，而不是对纳税人进行恐吓的行为。

“收税是非常重要的任务，也是艰难的公务，纳税是每位公民的任务，这是纳税人应有的义务，对国家的经济建设做出贡献。因此，纳税人必须树立良好的纪律，按照税务局的规定缴税。” 财长丝莉说。

财长丝莉接着说，纳税人必须根据税务局办公时间，直接到税务办公室申报。若纳税人不愿意到税务局办公室来，这意味着纳税人怀有不好的念头。