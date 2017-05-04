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财政部长丝莉破获数十亿盾纺织品走私案

【本报讯】财政部长丝莉．穆利亚妮将说明有关财政部海关局长，在雅加达比区丹戎不碌码头破获一起纺织品走私案。

财长丝莉在财政部达那巴拉（Dhanapala）大厦主持2017年庆典开幕礼后，直接前往财政部苏迪诺．史蓝德（Sutukno Slamter）大厦的前院向记者作以上说明。

海关局与财政交易分析与报告中心合作，财政部稽查总局长成功的揭发违反出口规定，即呈报的出口货品与真正的出口货品不符合的情况。财政部长丝莉于5月3日周三的记者会中说。

该走私出口的纺织品已包装完好的置于货柜中，但仍很清楚的可以看出那是成衣，其布料朲自万隆的SPL纺织厂。

丝莉说，SPL公司被控以2016年第103章法令或第102章17号F项，该法令修改自1995年第10号有关海关法令，第64章第1节刑法典及2010年第8号第3章有关洗黑钱法令。

她说，审核的结果该操作及走私使国家损失1180亿盾。

她接著说，揭发该走私案也拘留了2位嫌犯，即FL与BS，有关单位也没收了16个银行户口、土地、及建筑物、纺织机器、公寓、及保险单。

不但如此，丝莉说，丹戎不碌码头海关与丹戎不碌刑警、万隆海关、西爪哇海关合作，成功揭发走私纺织品，该纺织在报关表上称是窗帘，但被揭发货币里的不是窗帘，而是装满了水的塑胶袋，然后再用布包裹，再在硬纸箱里。

调查员说，这三个走私的货柜是属于万隆PT LHD的货柜。估计价值达70亿盾。

丝莉表示，该公司除了走私纺织品及伪报海关之外，也违反了在规定地点存放货柜及下货。

在茂物的PT WS报关出口，但却在勿加西的Pondok Gede下货。另外，海关也揭发了走私旧衣服，及在非规定地点存放货柜及下货。海关人员成功揭发PT WS假出口三个货柜的旧衣服。

海关署长亨鲁．班布迪说，政府扣留出口往巴西、土耳其及阿拉伯联合酋长国。而报关称窗帘但却是水的出口目的地是巴西。而白布的出口目的地是土耳其、阿拉伯酋长国。