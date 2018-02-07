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财政部拟扣减公务员工资以支付施舍

宗教部长称公务员有权利拒绝参与

【雅加达安达拉通讯社2月7日讯】据悉，政府计划扣除2.5％公务员（PNS）工资以支付施舍（zakat）。消息一出, 舆论一片哗然, 虽然这项规则仅限于穆斯林政府公务员文官（ASN），但是众多纷纷响应，甚至更掀起了一股“抵制”的浪潮。

宗教部施舍组主任福瓦德纳斯鲁（Fuad Nashor）表示，政府正在拟定扣除公务员工资2.5％的草案，届时将通过一项总统法令（Perpres）实施这项计划。然而他又阐述，即使该规定仅适用于穆斯林公务员，但是以上规定不是强制性的而是选择性的。对不愿意参与或遵循以上规定的公务员，政府也不会执行任何处罚措施。

“政府没有强迫性每位穆斯林公务员必须遵循这项规定，政府仅是试图协助穆斯林公务员更便利和更有效地缴纳施舍资金，政府也将以负责任和透明的方式进行缴纳施舍资金。” 福瓦德周三（7日）在雅京向点滴新闻网如斯说。

我国宗教部长鲁克曼哈基姆塞义夫丁（Lukman Hakim Saifuddin）周三（2月7日）也在雅京强调公务员有权利不参与扣除2.5％工资已缴纳施舍金的纲领。

据报道，政府将委托国民布施机构（Baznas）来管理公务员的施舍资金。 资金的汇集将由各政府部门或机构和国营企业来完成。

根据Baznas曾经进行的一项研究数据中显示，我国zakat潜力巨大，预计可达270万亿盾的规模。

国会议长班邦.苏萨迪奥(BambangSoesatyo)也对政府以上计划表达了他的看法，他希望国会第八委员会传召宗教部长和国民布施机构负责人到国会说明该计划。与此同时，国会议长班邦也要求国会第十一委员会传召财政部长到国会解释这项计划。