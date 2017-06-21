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财政部已兑现缺少的1.2兆盾资金

至年底完成5百万份土地证指标将能达到

【本报雅加达讯】财政部已兑现缺少的1.2兆盾资金，为此，在今年年底完成5百万份土地证指标将能达到。

土地与空间规划部长梭菲安.查利耳（Sofyan Djalil）周二在雅加达经济统筹部说：“昨日我们已要求财部拨款缺少的1.2兆盾资金，使5百万份土地证指标能达到。资金一旦兑现，我们就可赶紧工作。”

他说，其实这些资金早已分配在2017年国家收支预算修正案中，但因为需要一段过程，因此先由财政部垫付。

他说，在一些地区的土地证制作过程目前还继续进行，但我们优先巴布亚地区，因为那里的土地证制作费用比爪哇更高。比如在爪哇每份大约25万盾，而巴布亚与加里曼丹需要70万盾。

他说，为完成500万份土地证所需资金大约2.8兆盾，其中200万份土地证所需资金已从2017年国家收支预算分配到1.4兆盾，其余的300万份土地证所需资金大约1.2－1.4兆盾。

民众获得土地证之后，可望能解决民众与企业之间的土地纠纷，同时也可作为向银行贷款的抵押品，供他们营业活动。