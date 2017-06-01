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谢锋：“一带一路”建设将在印尼不断谱写更新更美的篇章

【新华网新加坡6月1日电】（范玮 谢晓语 吴磊）前不久，印度尼西亚总统佐科率团出席“一带一路”国际合作高峰论坛，并同习近平主席举行了会晤。中国驻印尼大使谢锋就佐科总统此行的意义、中国印尼共建“一带一路”、雅万高铁的进展情况等问题接受了新华网的专访。以下为专访主要内容：

新华网：您认为佐科总统此次赴华出席“一带一路”国际合作高峰论坛对进一步加强中印尼合作有哪些重要意义？

谢锋：此次峰会是佐科总统就任两年半来第五次踏上中国土地，印尼一位副总理级官员、12位部长及一位省长陪同访华，代表团规模大、级别高，体现了印尼对“一带一路”倡议的高度重视、对进一步深化中国印尼合作的强烈意愿。

首先，此访勾勒出中印尼合作新前景。两国元首一致同意继续保持高层交往，深化务实合作，加强在国际和地区事务中的沟通协调，并共同落实全面战略伙伴关系行动计划。

其次，此访促成重大合作项目取得新进展。习近平主席和佐科总统在会见后共同见证了两国经济技术合作、基础设施建设等领域合作文件的签署。

再次，唤起印尼各界对“一带一路”倡议的空前热情。印尼各界愿积极、全面、深入参与“一带一路”建设，争取更多项目。

新华网：雅万高铁一直受到各界高度关注。请您具体介绍一下雅万高铁项目的进展情况？

谢锋：雅万高铁是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链落地海外，是“一带一路”建设的重大早期收获。作为落户印尼乃至东南亚的首条高铁，项目遇到的困难也是前所未有。但在两国领导人的关心和支持下，双方团结协作克服困难，将项目向前推进。与国际上类似大型基建项目相比，雅万高铁项目进展总体是顺利的。雅万高铁作为新时期中印尼合作的旗舰项目和标志性工程，发挥了强大示范效应，有力促进了两国战略对接，带动了各领域务实合作提速升级。

新华网：如何评价近年来中国与印尼的双边关系发展成果？

谢锋：近年来，两国高层交往频繁密切，佐科总统就任两年半来五次访华，两国元首刚刚举行第六次会晤。佐科总统2014年提出的“全球海洋支点”战略与“21世纪海上丝绸之路”倡议高度契合。除原有的副总理级政治安全对话外，近年来又增加了副总理级的高层经济对话和中国与发展中国家第一个副总理级人文交流机制。中印尼关系呈现政治安全、经贸投资与人文交流“三驾马车”并驾齐驱的强劲势头。

2016年，中国连续六年保持为印尼最大贸易伙伴。中国大陆对印尼投资同比增长324%，达27亿美元，由第九大投资来源地跃升为第三。中国企业加速进入印尼交通、电力、通讯、矿业、金融、装备制造、电子商务等领域，产能合作亮点纷呈。

另外，人文交流如火如荼，两国民众加深彼此了解的愿望更加强烈。目前不仅有超过1.4万名印尼学生在华留学深造，而且2016年中国首次成为印尼最大游客来源地，中国电影周、书画展及各类文艺演出在印尼越来越受欢迎。

新华网：为推动“一带一路”倡议在印尼落地、促进两国友好合作，中国驻印尼使馆如何落地推动？未来有何规划？

谢锋：三年多来，中国驻印尼使馆全体同志将推进“一带一路”建设作为工作的重中之重和核心抓手。我馆抢抓时机，促成佐科总统就任不到20天访华出席2014年11月在北京举行的APEC领导人非正式会议，同习主席当面深入交流。使馆还推动两国就合作建设雅万高铁展开对接，实现“雅万奇迹”。还以此为契机，同印尼方就全方位合作深入对接，不断扩大“雅万效益”。

下一步我们将紧紧围绕落实两国元首会晤达成的重要共识，充分发挥一线优势，确保“一带一路”在印尼走深走实走稳走好。继续推动双方政府部门深化战略对接；继续推动雅万高铁项目早日高质量建成；不断提升两国在经贸、基建、产能、财金、通讯、电商等各领域合作水平；继续鼓励、引导、支持中国企业在印尼投资经营，同时推动印尼方进一步改善投资环境；持之以恒地促进两国民心相通，不断夯实两国关系的民意基础。

新华网：您出使印尼三年，怎样看中印尼关系的现在和未来？

谢锋：我担任中国驻印尼大使三年，有幸参与和见证了在两国领导人的关心和支持下，中印尼关系得到全面和迅速发展，感到由衷的高兴。

中印尼关系历史上曾经历波折，但两国远跨重洋的千年友好始终是主流。在两国领导人的共同引领下，中印尼全面战略伙伴关系已步入快车道，各领域交流合作潜能不断释放，成果不断涌现。只要我们相向而行，中国与印尼的共同发展繁荣之路一定会越走越顺、越走越宽，一定会给两国人民带来越来越多实实在在的利益、安安稳稳的福祉。“一带一路”建设将在“千岛之国”不断谱写更新更美的篇章！

（责任编辑：张翔）