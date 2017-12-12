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诺凡多退位

国会全体会议推选法德利为国会暂摄议长

【印尼CNN新闻网12月12日讯】我国国会全体会议已通过因涉嫌电子身份证贪污巨案而已被肃贪会（KPK）列为犯罪嫌犯及被羁押的我国国会议长瑟迪亚•诺凡多(Setya Novanto)辞去议长的议案，周二（12日）国会也同时推举来自大印尼行动党（Gerindra）的，目前担任我国国会副议长的法德利(Fadli Zon)为暂摄国会议长，取代诺凡多的职位。

人协、国会和地方代表法令（UU燤D3)的不明文规定，国会议长一职是从业党 （Golkar）的配额，而原初辞去国会议长的从业党中央理事会总主席的瑟迪亚•诺凡多有意指定阿齐玆(Aziz Syamsuddin）接任国会议长一职，但是遭到国会各政党，甚至从业党党内干部的强烈反对而取消。

周一（11日），主管政治与安全部的国会副议长法德利在雅京国会大厦阐述，他将担任和执行国会议长职责，直到选出一位正式的国会议长。

与此同时，国会副议长法赫利(Fahri燞amzah)表示已向佐科威总统汇报国会已免去瑟迪亚诺凡多国会议长职位，同时委任国会副议长法德利为暂摄国会议长的会议决定。