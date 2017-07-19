Wednesday, July 19th, 2017 | Posted by

诺凡多被肃贪会列为贪污案嫌犯
但不辞退国会议长职位

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国会议长瑟迪亚 诺凡多（Setya Novanto，中)，在从业党执行主席努尔丁·哈利德（Nurdin Halid，左）和从业党中央理事会秘书长伊德鲁斯·玛尔哈姆(Idrus Marham，右) 陪同下接受记者的采访。

 

【雅加达罗盘报新闻网7月18日讯】国会（DPR）议长瑟迪亚 诺凡多（ Setya  Novanto）不辞退国会议长职位。虽然诺凡多被肃贪会（KPK）列为采购电子身份证（E- KTP）贪污案嫌犯。

周二（7月18日）在雅京史纳延新闻发布会上，陪同诺凡多的有4名国会领导人。即法特利 佐恩（Fadli  Zon)、法赫利 （Fahri  Hamzah)、阿古斯（Agus  Hermanto）和陶菲克 古尼雅宛（Taufik  Kurniawan)。

法特利 佐恩说，国会领导人在肃贪会公布诺凡多被列为贪污嫌犯后已经召开一次会议。法特利 佐恩说，他看到国会议长和国会领导人的2014年第17号法令有关人协（MPR）、国会（DPR)、地方理事会（DPD）和地方议会（DPRD）（UU MD3）的规则。

“我们的结论是配合MD3 法令，每位国会议长在法律上都有权力继续其国会议长所履行的任务直到最后法律程序作出决定。” 法特利说。

与此同时，国会专员琼森（Jonson  Rajagukguk）说，在MD3法令已经有规定解雇国会领导人。法令规定第87条第1款若国会领导人因故死亡，辞职或被开除。

如果肃贪会领导人犯上刑事案件，在第2个C字若经法律程序判决有罪可以解雇或判处5年以上有期徒刑。

“既然这是一个犯罪嫌疑人，诺凡多作为国会议长没有受到任何影响。这就是我们所要强调的2014年第17号有关MD3法令。”琼森如是说。

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