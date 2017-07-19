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诺凡多被肃贪会列为贪污嫌犯

从业党将采取法律与党内组织和政治措施

【雅加达安达拉新闻网讯】从业党（Golkar）中央理事会总主席瑟迪亚•诺凡多（Setya Novanto）被肃贪会列为贪污嫌疑犯。从业党将采取三个法律步骤来解决。

“这三个步骤党内组织、法律措施和政治措施。” 从业党中央理事会秘书长 伊德鲁斯 玛尔哈姆（Irus Marham）周二（7月18日）在雅京国会大厦如是表示。

据伊德鲁斯说，从业党中央理事会周一（7月17日）晚上召开合并紧急会议涵盖了党内组织、法律措施和政治措施三个步骤。

伊德鲁斯说，第一步骤从业党中央理事会采取一项临时措施，使从业党中央理事会的立场依然稳固。从业党还必须说服公众，诺凡多被列为犯罪嫌疑人不影响从业党的内政事务。但领导从业党依然有效和有适当的系统。

第二个步骤是法律措施。根据伊德鲁斯说，从业党中央理事会等待肃贪会确认诺凡为贪污嫌犯的决定书。收到正式决定书后，从业党将进一步采取法律措施，是否要通过预审或其他法律途径。

第三个步骤是政治措施。伊德鲁斯说，从业党中央理事会确认诺凡多被肃贪会列为贪污嫌犯不影响从业党支持政府的联盟。

上述的三个步骤，根据伊德鲁斯说，从业党作为支持佐科威总统在2019年选举总统候选人在全国领导层工作会议（Rapimnas）是坚定不移的。