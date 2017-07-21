Posted by admin

诺凡多被肃贪会列为电子身份证贪污案嫌犯

法德利主持国会全体会议讨论选举法草案

【雅加达安达拉新闻网讯】因为国会议长瑟迪亚 诺凡多（Setya Novanto）被肃贪会列为电子身份证贪污案嫌犯，国会副议长法德利 (Fadli Zon) 主持国会全体会议， 出席国会全体领导和385国会委员将讨论有关选举法草案。

法德利有瑟迪亚 诺凡多、副议长陶菲克·古尼亚宛（Agus Hermanto Taufik Kurniawan）和法赫利（Fahri Hamzah）陪同主持全体会议。

这一次全体会议上受到大众媒体和社会各界的广泛关注，因为第32届全体会议在2016年至2017年会议期间将决定选举法律草案，最近几个月前已经讨论的有关要求能够提名总统候选人。

出席来自政府的有内政部长扎赫约 库莫罗（Tjahjo Kumolo）、司法人权部长亚索纳 劳利（Yasona Laoly）和财政部长丝莉 慕利亚妮（Sri Mulyani）。

关于选举法草案的执行决策过程中也应该注意社会的各种因素。选举法草案也要不仅是给观察员和大众媒体也要给记者和社会民众知悉。正在进行全体会议之前，国会领导希望有关立法选举的修订决策可以通过协商一致的努力来决定。

国会副议长陶菲克·古尼亚宛在雅京国会大厦告诉记者说，我们将尽可能提高他们的讨论并达成共识。直到上午11:30 全体会议还在聆听特别委员会主席修改选举法草案的报告。