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诺凡多被指涉嫌电子身份证贪污案

Johannes Marliem 曾向美国FBI提供五个关键证词

雅加达kumparan新闻网23日讯】周一（1月22日）在雅京肃贪法庭，庭审过程中，被告人，前国会议长瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto 昵称 Setnov）在电子身份证贪污巨案中扮演的角色越来越明显。

肃贪会（KPK）检察官在电子身份证（e-KTP）贪污案电子庭审过程中，播放美国联邦调查局（FBI）调查员Jonathan Holden（JH）对在美国离奇死亡的该贪污案关键证人之一Johannes Marliem（JM）的调查资料。

JM是电子身份证项目自动指纹识别（AFIS）L1产品提供商。因此与本案有千丝万缕的官商勾结关系。

在调查震撼民众的电子身份证贪污巨案过程中，肃贪会征求美国FBI的合作，通过JM来深入调查诺凡多在本案扮演的角色。 在肃贪法庭播放的录音中，Jonathan和Marliem交谈有关诺凡多向供应商的要求。诺凡多要求JM作为电子身份证软件的提供者，每张电子身份证的折扣。 以上会谈时在Setnov的住宅进行。肃贪法庭听证会上JM向FBI调查员提供证词的播放录音。