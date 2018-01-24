Wednesday, January 24th, 2018 | Posted by

诺凡多被指涉嫌电子身份证贪污案
Johannes Marliem 曾向美国FBI提供五个关键证词

电子身份证贪污巨案犯罪嫌疑人，前国会议长瑟迪亚·诺凡多（左）和在美国离奇死亡的该贪污案关键证人之一JohannesáMarliem （右）。

电子身份证贪污巨案犯罪嫌疑人，前国会议长瑟迪亚·诺凡多（左）和在美国离奇死亡的该贪污案关键证人之一JohannesáMarliem （右）。

雅加达kumparan新闻网23日讯】周一（122日）在雅京肃贪法庭，庭审过程中，被告人，前国会议长瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto 昵称 Setnov）在电子身份证贪污巨案中扮演的角色越来越明显。

肃贪会（KPK）检察官在电子身份证（e-KTP）贪污案电子庭审过程中，播放美国联邦调查局（FBI）调查员Jonathan HoldenJH）对在美国离奇死亡的该贪污案关键证人之一Johannes MarliemJM）的调查资料。

JM是电子身份证项目自动指纹识别（AFISL1产品提供商。因此与本案有千丝万缕的官商勾结关系。

在调查震撼民众的电子身份证贪污巨案过程中，肃贪会征求美国FBI的合作，通过JM来深入调查诺凡多在本案扮演的角色。 在肃贪法庭播放的录音中，JonathanMarliem交谈有关诺凡多向供应商的要求。诺凡多要求JM作为电子身份证软件的提供者，每张电子身份证的折扣。 以上会谈时在Setnov的住宅进行。肃贪法庭听证会上JMFBI调查员提供证词的播放录音。

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=204428

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