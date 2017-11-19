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诺凡多被列为犯罪嫌犯

从业党2019年总统选举中对佐科威的支持或将添新变数

【雅加达罗盘报11月19日讯】印尼Voxpol研究和咨询中心执行主任邦义（Pangi Syarwi Chaniago）说，从业党 （Golkar）中央理事会总主席瑟迪亚诺凡多(Setya燦ovanto)被肃贪会（KPK）再次列为电子身份证贪污案嫌犯并将被拘留之后，将对2019年争取蝉联总统高座的佐科威总统增添新变数。

众所周知，从业党在总主席瑟迪亚诺凡多领导下，一开始就明确表示将在2019年总统选举中支持和推举佐科威为2019-2024总统候选人。

倘若从业党召开全国代表特别会议撤换诺凡多职位，新上任总主席是否仍然在2019年总统选举中支持佐科威，我们不得而知。周日（19日）人民的声音Voxpol民调机构主任邦义如斯表示。

邦义预测，若从业党召开全国代表大会，巴克利（ARB）和阿贡阵营的支持者之间将再次上演争夺总主席职位的竞争。 若阿贡阵营成功夺得总主席职位，从业党在2019年总统选举中对佐科威的支持或不会产生任何变化，然而，若巴克利阵营赢得总主席宝座，那么从业党在2019年总统选举立场可能会出现变数。

民众至今仍记忆犹新，2014年总统选举中，巴克利领导的从业党是支持帕拉波沃-哈达正副总统候选人的政党。

迄今为此，从业党内部巴克利与阿贡阵营的竞争暗流汹涌，从来没有停歇过，2016年诺凡多能成功在巴厘岛举行的全国代表特别会议脱颖而出，主要是他能以较中立的立场才赢得从业党总主席高位。夺得从业党总舵主之后，诺凡多直接正式宣布支持佐科威总统为2019-2024年总统候选人。