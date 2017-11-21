Tuesday, November 21st, 2017 | Posted by

诺凡多涉嫌电子身份证贪污案
其妻子Deisti 也接受肃贪会的调查

从业党（Golkar）中央理事会总主席瑟迪亚 诺凡多夫人德斯蒂（Deisti Astriani Tagor）。

从业党（Golkar）中央理事会总主席瑟迪亚 诺凡多夫人德斯蒂（Deisti Astriani Tagor）。

 

【雅加达讯】从业党（Golkar）中央理事会总主席瑟迪亚 诺凡多（Setya Novanto）妻子Deisti Astriani Tagor来到肃贪会（KPK）。她在一些人的陪同下接受电子身份证贪污案件的证人。

根据观察，德斯蒂（Deisti）在周一（1120日）穿着一件黄黑色衬衫以及奶油色的帽子到达肃贪会。在很多人围绕中Deisti作为开路先锋出现在人群前面。

德斯蒂没有说什么，她到达肃贪会大厦后走进肃贪会大厅。但是她没有在肃贪会大厅等候，而在一名肃贪会官员陪同下直接走到调查厅。这是德斯蒂的第二次传唤。她还未之前曾经被传唤作为PT Mondialindo Graha Perdana的前任专员进行审查。

此前，德斯蒂于周五（1110日）被调查，当天诺凡多被重新宣布为电子身份证贪污案嫌疑人。但是德斯蒂附上Aditya医疗中心的病历信件而没有回应肃贪会的传唤，病历信件还提到自1110日起德斯蒂需要休息1周。

在今天的议程上，德斯蒂将被视为PT Quadra Solution总裁董事Anang Sugiana Sudihardjo的见证人。PT Quadra Solution是采购电子身份证项目之一。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=198681

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