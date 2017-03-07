Posted by admin

诺凡多提醒肃贪会必须慎言慎行处理电子身份证贪污案

【雅加达点滴新闻网】因为他的名字被扯进电子身份证（E-KTP）超级贪污案，因此我国国会议长瑟迪亚•诺凡多(Setya Novanto)

深感遗憾并感到坐卧不安。然而，诺凡多赞同肃贪会（KPK）彻底调查电子身份证贪污案，但是肃贪会必须谨言慎行，不要让该贪腐案件引发政治的震撼，而导致国内政局的动荡。

“我很赞同肃贪会主席阿古斯拉哈尔佐（Agus Raharjo）和其他肃贪会领导层深入调查电子身份证贪污案。但不要让肃贪会对该案件的调查而导致国内政局一场轩然大波，尤其是我国经济发展已经朝向稳健增长的轨道。“诺凡多周二（3月7日）在记者招待会如是说道。

这位从业党 （Golkar）中央理事会总主席瑟迪亚•诺凡多也驳斥苏西洛（SBY）领导的民主党（PD）前任财务部负责人纳萨鲁汀(M. Nazaruddin) 指他（诺凡多）涉嫌电子身份证贪污案的指控。

“所以我认为应该全权交给肃贪会（KPK）处理该贪污案。尤其是肃贪会已经询问过254证人，相信 肃贪会已经掌握足够证据涉嫌电子身份证贪污案的立法机构议员和前朝政府官员。“如坐针毡的诺凡多如是说。

肃贪会主席阿古斯拉哈尔佐此前曾表示，即将与本周四（3月9日）开始庭审的电子身份证超级贪污案，将在法庭上揭露多名政府高层和多位前任国会议员，知晓涉嫌大人物的名单后，相信社会民众将会目瞪口呆。但是阿古斯还不愿透露贪污案证人的重量级政客。当被问及是否也会提到国会成员的名字，阿古斯没有否认或证实。阿古斯希望采购电子身份证贪污案公开后不会影响国家的政治稳定。

电子身份证贪污案涉及的立法机构和行政官员之广和国家蒙受财物损失之大，若肃贪会能彻底侦破该案件，将成为我国有史以来惊天动地的超级贪污案。政府拨6兆盾预算的电子身份证贪污案，初步预测，国家蒙受2.4兆盾的财物损失。