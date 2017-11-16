Thursday, November 16th, 2017 | Posted by

诺凡多在国会召开全体会议
要求国会特别委员会继续调查肃贪会

国会（DPR）议长瑟迪亚 诺凡多（Setya Novanto）昨天在全体会议开幕式

国会（DPR）议长瑟迪亚 诺凡多（Setya Novanto）昨天在全体会议开幕式

 

【雅加达1115日讯】国会（DPR）议长瑟迪亚 诺凡多（Setya Novanto）昨天在全体会议开幕式上强调国会特别委员会继续注视肃贪会（KPK）的行动。 诺凡多要求特别委员会在本次审判继续调查肃贪会。

周三（1115日）诺凡多在雅京中区史纳延国会大厦召开2017年至2018年国会全体会议开庭审议期间发表讲话。

这位从业党总主席希望肃贪会特别调查委员会委员能够立即在这次审判中报告他的工作成果。诺凡多说。

诺凡多出席2017年至2018年第二年度审判国会全体会议开幕仪式。 虽然诺凡多没有领导全体会议，但是他与其他国会副议长如法赫利（Fahri Hamzah）和民主党国会副议长阿古斯（Agus Hermanto）一起坐在审判的首位。

诺凡多被肃贪会涉嫌采购电子身份证项目的案件首次在国会出现。在电子身份证贪污的情况下，诺凡多最初被肃贪会传唤作为嫌疑犯进行审查。 但是，诺凡多不回应肃贪会的传唤。诺凡多通过他的律师写信给肃贪会以生病理由不能出席。

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