Monday, November 20th, 2017 | Posted by

诺凡多发生车祸的汽车驾驶员记者
Hilman成为犯罪嫌疑人后必须定期向警方报告

【雅加达点滴新闻网1119日讯】肃贪会（KPK）调查员到两度被肃贪会列为电子身份证贪污案嫌犯的 从业党（Golkar）中央理事会总主席瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）（Setya Novanto）住宅搜索，意在以强制手段逮捕诺凡多归案。

但是搜索了整夜，肃贪会调查员在诸多警员的监护下，人去楼空，找不到诺凡多的人影。翌日，陪同诺凡多往肃贪会调查的记者汽车驾驶员 Hilman Mattauch 突然发生车祸。

Hilman Mattauch已被质疑致使诺凡多受伤的一名意外事件犯罪嫌疑人。这位丰田 Fortune r汽车记者驾驶员成为犯罪嫌疑人后，有义务一个星期两次定期向警方自行报告。雅京首都警察特别刑事调查局辅导和执法副司长（Kasubdit Gakkum DitlantasBudiyanto警察中校周日（1119日）对点滴网记者如是说道。

Budiyanto说，Hilman因为违反2009年第22号法律第310条第2款和第283条的处罚道路交通运输法（LLAJ）判处一年有期徒刑和 最高罚款2百万盾。

除了出发五年有期徒刑外，调查人员也没有拘留Hilman，因为考虑到种种原因。Hilman 在调查交通事故过程中没有逃避并且表现的很合作。

周五（1117日）雅京首都警察Gakkum Subdit Ditlantas 已经把Hilman定为嫌犯和一辆丰田Fortuner B1732 ZLO作为证据暂时受到警方扣留。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=198597

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