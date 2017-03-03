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诸多重量级政治人物涉及电子身份证贪污案

肃贪会担忧若公开他们的名单之后 将激起国内政坛巨大震撼

【雅加达罗盘报3月4日讯】我国肃贪会（KPK）主席阿古斯·拉哈尔佐（Agus Rahardjo），周五（3月4日）在雅京肃贪会总部表示，政府拨发6兆盾总预算的电子身份证（E-KTP）贪污案涉及的重量级政治人物之多和国家蒙受的财物损失之大，肃贪会担忧若公开涉及政客的名单将激起国内政坛巨大的震撼。

阿古斯让国家蒙受2兆盾财物损失电子身份证贪污案，涉嫌之前朝重量级及政客，若在贪污受贿行为法庭公开后，将会让民众目瞪口呆。

据悉，震撼国内的电子身份证贪污案，很快将于雅加达贪污腐败行为法庭开始庭审。

目前，雅京地方法院还在安排庭审法官团组合。

“等到在庭审过程中宣读涉及的政治人物之后，肯定民众将大吃一惊，简直不可思议，大家等著瞧吧。”阿古斯接着说。

然而，阿古斯冀，若法庭检察官宣读涉及电子身份证贪污案的政治人物后，将不会激发国内的政局。

但是，阿古斯补充说，法庭检察官不会把涉及电子身份证贪污案的名单全部公布，而是会分段式公布和进行调查。

迄今，肃贪会已经把两名内政部人口信息管理和民事登记管理局前任负责人Sugiharto和Irman列为犯罪嫌疑犯，肃贪会也把已汇集到的贪污证据提交雅京地方法院，预计马上将进入庭审阶段。

两名犯罪嫌疑人被指控触犯2001年贪污腐败刑事法典（KUHP）第2条或3条第55款，而或将被判重罪。