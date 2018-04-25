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证据确凿 涉贪罪名成立

原国会议长诺凡多被判十五年徒刑

【雅加达4月24日综合讯】雅京中区肃贪法庭，周二（4月24日）判决原国会议长瑟迪亚诺凡多(Setya Novanto) 被判处15年监禁，罚款五亿盾和被剥夺政治权利5年。根据肃贪会检察官的要求，法官也判决被告人必须归还政府在此案件中被吞噬的730万美元的赃款。

位于Bungur大街的雅京中区肃贪法庭主审官Yanto在宣读对被告人中阐述，证据确凿，被告人利用担任从业党（Golkar）国会党团主席的职务，滥用职权，力推全国电子身份证（e-KTP）采购项目预算案顺利获得国会的通过，并与电子身份证供应商勾结和裙带关系方式进行这项2010年国家计划，但是在实行过程中却一一爆发庞大和惊人的私吞公款弊端，让国家蒙受巨大财物损失。

去年七月，诺凡多被肃贪会（KPK）列为涉嫌e-KTP超大贪污舞弊案，震撼全国的百姓，随后诺凡多还想尽办法逃脱肃贪会的调查，甚至以假车祸为由，设法躲避肃贪会的拘捕。

法官在宣读被告人判决书中，阐述诺凡多在此贪污舞弊案中饱私囊逾740万美元。法官也详细列出电子身份证舞弊案的资金流向，但是法官拒绝诺凡多辩护律师的要求，让诺凡多成为司法合作者，揭露更多的政府官员和国会党团议员涉嫌e-_KTP的内幕。