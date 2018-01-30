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访问炮火连天的阿富汗

国内多政党领袖敬佩佐科威总统的勇气

【雅加达点滴新闻网1月29日讯】结束了南亚四国的国事访问后，我国总统佐科威和第一夫人伊莉雅娜以及随团内阁成员陪同下，风尘仆仆继续到枪林弹雨和草木皆兵的阿富汗进行国事访问。

上周六（27日），阿富汗首都喀布尔市中心公立共和国医院大门前发生自杀式汽车炸弹袭击，而故造成103人丧命和235人受轻重伤的事件刚过几天，佐科威总统还依然不改行程而继续前往阿富汗访问的决定获得国内多政党领袖的敬佩，赞赏总统的勇气大胆。

民族复兴党（PKB）中央理事会总主席慕海敏伊斯甘达（Muhaimin Iskandar）周一在雅京对记者说，“在这种战火纷纷的严峻情况下，总统还愿意冒险来到喀布尔，不顾阿富汗的严峻安全局势，真是难得，其实总统可以取消行程而另任命一个政府官员为代表访问阿富汗，但是总统并没有这样作，毫无畏惧亲自到访战火连天的阿富汗。我深感荣幸我们拥有一位无所畏惧，勇往直前的国家领导人。”

慕海敏（昵称Cak Imin）甚至呼吁全民为总统一行在阿富汗的安全祈祷，祈求真主的保佑，使总统一行能安然无恙回国。他还感谢佐科威总统给全国人民树立一个具有勇气的国家领导人的好榜样，我们感到骄傲拥有一位不畏惧恐怖主义威胁的好总统。

建设团结党 （PPP）中央理事会副总主席Arwani Thomafi也高度赞赏佐科威总统对阿富汗的国事访问。他周一（29日）在雅京表示，“佐科威总统对阿富汗的访问也展现我国为世界上最大的穆斯林人口的国家地位，充分呈现为一个热爱和平，友好包容和具有民主制度的穆斯林国家。”

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