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访问总统卫兵司令部大本营

佐科威总统提醒卫兵忠诚度的重要性

【本报雅加达讯】佐科威总统周四（29/12）中午大约11时在夫人伊里安娜、国军总司令卡铎.努尔曼迪约、国务秘书部长帕拉迪克诺与总统卫兵指挥官陪同下抵达雅京中区丹拿望2街总统卫兵司令部大本营并受到总统卫兵们的军事接待，然后一起拍照。

佐科威总统在致辞中说：“我要提醒士兵们忠诚度的重要性，每个总统卫兵必须维护总统卫兵队的名誉与好声望，维护总统卫兵的愿景，即成为忠诚、负责任、有纪律、专业、扎实与具有民族观念的士兵。”

总统也赞赏总统卫兵队的业绩，比如在芝敬宜（cikini）事件中，如果没有总统卫兵的快捷与专业行动，印尼首任总统苏加诺早就死于谋杀案中。

总统也提醒总统卫兵必需赶上时代，掌握科技，加强保护总统安全模式。请记住，

现在的人民很希望能接近他们的领导人，但我们又不能太限制他们接近领导人，因此唯一的方法就是总统卫兵要始终保持警惕与对领导人的忠诚来保护领导人的安全。

除了警惕和忠诚之外，为顺应时代的发展，总统卫兵也要接近人民，了解人民，因为人民的希望有了改变，时代也已经变了，面临的挑战也将改变。因此，我们都必须适应环境的变化。