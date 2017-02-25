Saturday, February 25th, 2017 | Posted by

访问团人员名单 高达1500位和25位王子
沙特阿拉伯國王预计将在我国各领域投资94兆盾

沙特阿拉伯國王沙尔曼(Salmanbin Abdulaziz Al Saud)

沙特阿拉伯國王沙尔曼(Salmanbin Abdulaziz Al Saud)

【雅加达点滴网24日讯】印尼和沙特阿拉伯将签署能源领域的协议。这将实现沙地阿拉伯Aramco 石油公司在芝拉扎兴建炼油厂达60亿美元的投资合作。此外，还有其他达10亿美元的签署工程项目。预计总投资累计将达到94兆盾。

总统希望沙特阿拉伯的总体投资预计将达到250亿盾。”内阁秘书帕拉摩诺阿侬（Pramono Anung）周五（24/2）内阁秘书网站记录如是说。

内阁秘书帕拉摩诺阿侬证实沙特阿拉伯國王沙尔曼(Salmanbin Abdulaziz Al Saud)将在31日至9日访问我国。沙尔曼國王将先到国家首都雅加达于31日至3日进行国事访问，34日至9日将到举世闻名的巴厘岛旅游。

沙尔曼国王访问我国，将使印尼和沙特阿拉伯两国关系进入另一个里程碑，具有历史性的意义，因为沙特阿拉伯国王的最后一次访问是在1970年。时隔47年，这是首位沙特阿拉伯国王访问我国。“约有1500位，10位部长和25位王子的庞大沙特阿拉伯访问团人员，将创造访问我国代表团人数最多的新记录。”帕拉摩诺如是说。

佐科威总统将在机场亲自迎接沙尔曼国王阁下。当佐科威总统访问沙特阿拉伯时，沙尔曼国王也同样亲自到机场迎接。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=176112

Posted by on Feb 25 2017. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added