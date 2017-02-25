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访问团人员名单 高达1500位和25位王子

沙特阿拉伯國王预计将在我国各领域投资94兆盾

【雅加达点滴网24日讯】印尼和沙特阿拉伯将签署能源领域的协议。这将实现沙地阿拉伯Aramco 石油公司在芝拉扎兴建炼油厂达60亿美元的投资合作。此外，还有其他达10亿美元的签署工程项目。预计总投资累计将达到94兆盾。

“总统希望沙特阿拉伯的总体投资预计将达到250亿盾。”内阁秘书帕拉摩诺阿侬（Pramono Anung）周五（24/2）内阁秘书网站记录如是说。

内阁秘书帕拉摩诺阿侬证实沙特阿拉伯國王沙尔曼(Salmanbin Abdulaziz Al Saud)将在3月1日至9日访问我国。沙尔曼國王将先到国家首都雅加达于3月1日至3日进行国事访问，3月4日至9日将到举世闻名的巴厘岛旅游。

沙尔曼国王访问我国，将使印尼和沙特阿拉伯两国关系进入另一个里程碑，具有历史性的意义，因为沙特阿拉伯国王的最后一次访问是在1970年。时隔47年，这是首位沙特阿拉伯国王访问我国。“约有1500位，10位部长和25位王子的庞大沙特阿拉伯访问团人员，将创造访问我国代表团人数最多的新记录。”帕拉摩诺如是说。

佐科威总统将在机场亲自迎接沙尔曼国王阁下。当佐科威总统访问沙特阿拉伯时，沙尔曼国王也同样亲自到机场迎接。