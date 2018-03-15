Posted by admin

访问万丹省An Nawawi习经院

佐科威总统推动夏利亚微型银行

【万丹安达拉通讯社3月14日讯】佐科威总统周三（三月十四号）访问位于万丹省瑟朗（Serang）An Nawawi Tanara习经院并与习经院学生举行对话互动。

（KH Ma’aruf Amin)、金融服务管理局(OJK)委员会主席魏姆博．善托梭(Wimboh Santoso)、总统府幕僚长穆尔多科(Moeldoko)退役上将和我国成功企业家和慈善家拿督斯里翁俊民博士。

佐科威总统在万丹省瑟朗市为由伊斯兰教夏利亚施惠，专注于社区融资的微型银行（ Bank Wakaf Mikro）举行成立仪式。OJK将与社区习经院或伊斯兰寄宿学校共同设立Wakaf微型银行，而资金微型银行纯粹来自社会各大企业或慈善家捐赠的基金。总统希望社区客户能够通过该机构的融资和辅导来拓展业务。

总统也鼓励每个习经院成立自己的商业社区，加强社区合作和提升社区的经济活力以促进社区的经济发展。

OJK主席魏姆博．善托梭阐述，截至2018年3月初，OJK在爪哇岛已经协助建立了20个Wakaf微型银行，为家微型银行的2784家客户提供融资总额达24.5亿盾.

根据计划，OJK将再建立20家Wakaf微型银行，特别是爪哇岛以外的地区。魏姆博接着说。

Wakaf微型银行提供客户最高融资为300万盾的无抵押融资方案，分红利润率相当于百分之三。魏姆博补充说。