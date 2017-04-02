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讨论2017年雅京特区选举第二轮投票议题

钟万学拜访从业党总主席诺凡多

【雅加达点滴新闻网4月1日讯】周六（4月1日）傍晚约19.01，请假参选的雅京特区省长钟万学 （BasukiTjahaja Purnama），特别拜访从业党 （Golkar）中央理事会总主席瑟迪亚•诺凡多(Setya Novanto)。

钟万学一行抵达位于雅京南区Wijaya路的诺凡多官邸时，诺凡多由中央理事会秘书长伊德鲁斯 ·玛尔哈姆(Idrus Marham )和雅京特区从业党地方理事会（DPD）主席法亚坤（Fayakhun Andriadi）陪同下，亲自迎接钟万学的到访，宾主共进晚餐，之后他们进行了约一个半小时的闭门会议。

会议结束后，钟万学向媒体报道，他们讨论的主题之一是有关2017年雅京特区选举第二轮投票议题。包括，周日（2日）在雅京中区玛腰兰展览中心举办的协商会议，有关4月19日的第二轮投票日当天，支持钟万学-查罗特的政党助选团志愿者如何协助监督投票过程，避免现场有出现不法的行为。

其二是，如同伊德鲁斯秘书长阐述如何在这场竞争激烈的雅京特区地方首长选举中取得胜利的战略布局。

与此同时，站在钟万学旁边的伊德鲁斯秘书长也补充说，除了讨论竞选策略议题，会议上也讨论在钟万学的领导下，如何继续发展雅京特区的伊斯兰纲领，以及不断完善雅京特区的伊斯兰的长期发展计划。

“同时我们也会向雅京特区民众明确传达，虽然钟万学不是一个穆斯林，但钟万学向来都全力以赴拓展有利于雅京特区的伊斯兰教发展纲领，如同钟万学经常提到的，若要雅京特区进步，首先必须先发展雅京伊斯兰的计划。” 从业党秘书长伊德鲁斯如斯说。

伊德鲁斯认为以上竞选纲领非常重要，因为大多数雅京特区居民是穆斯林。因此，助选团必须向雅京特区居民明确表达，钟万学-查罗特致力于推动穆斯林的发展，甚至到各个乡村的角落。伊德鲁斯补充说。