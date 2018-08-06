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讨论选举愿景和使命

支持佐科威联盟政党成立27人竞选小组

【点滴新闻网雅加达8月05日讯】9名支持佐科威的联盟政党秘书长同意成立27人竞选小组。 这个由27人组成的团队将讨论与佐科威搭档的愿景和使命，以及未来的一系列战略合作伙伴议程。

“我们已经完成了与结构相关的基本概念以及共同落实九项愿望（Nawacita）议程和2045愿景之间的连通性。每位秘书长将携带3人深入讨论联盟的愿景和使命。”斗争民主党（PDIP）秘书长哈斯多 克里斯迪延多（Hasto Kristiyanto）周（8月5日）在雅京北区安卒Mercure酒店如是说道。

哈斯多解释说，每个支持佐科威联盟政党将推荐3人。该小组将集中在雅京中区的Posko Cemara。因为Posko Cemara是佐科威 - 卡拉的指挥中心。

除了这个竞选小组，秘书长还同意组建监督志愿者的董事会。

“竞选小组的所有单位与过去的不同。过去国会选举和总统选举是分开的。现在集合在一起。所以我们需要一个坚实、可靠的小组来组织总统选举中的所有组成部分。但也要有明确的 指挥方向。“哈斯多说。

联盟党赞同PDIP领导2019年佐科威竞选选团。印尼团结党（Perindo）秘书长罗菲克（Ahmad Rofiq） 说，9名支持佐科威的联盟政党秘书长于周六（8月4日）在雅京中区门腾Gedung Djoeang大厦举行会议。

罗菲克说，在这次会议上，每位政党秘书长在西爪哇省茂物宫与佐科威会晤后继续讨论。 其中一个讨论议题是组建一个胜选团队。