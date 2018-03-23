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讨论有关高速公路收费标准

总统召见部长和收费公路运营商

【雅加达Merdeka网】我国总统佐科威于周四（3月22日）召见国内几家高速公路运营商和公共工程与住房部部（PURR）长巴苏基哈迪穆尔约诺到雅京总统府，讨论我国高速公路收费标准问题及营运商使用的收费计算公式，为何我国的高速公路收费远比东盟其他国家高。

“总统问我们有关高速公路收费的计算方法，民众普遍对我国的高收费都经常提出抱怨，在我国收费公路驾驶实在是太昂贵了。” 公共工程与住房部长巴苏基于昨日在国家宫如是说。

巴苏基解释地说，在我们40年之内的公路收费计算公式均一直在演变，采取不同的计算方法，根据资料显示，1980年-2000年我国的高速公路收费每公里为平均为212盾至416盾。

“所以我们在40年内，自jagorawi前往Palimanan和Kanci的高速公路收费每公里为212盾至416盾，以上是很久的高速公路收费的计算公式，2000年 – 2010年，Ulujami和Cipularang的高速公路收费每公里平均为709盾。”巴苏基继续说。

巴苏基部长认为，现在的高速公路收费不断上涨，到了2015年高速公路收费每公里为150盾至1500盾，这显然是较贵。

“2011年自泗水-莫佐克托、茂物和巴厘的高速公路收费每公里为900盾至1000盾，而自2015年至2018年的高速公路收费每个公里为750盾至1500盾，总统认为收费太贵了。”巴苏基这样表示。

巴苏基还说，随着国内通货膨胀持续上升高速公路的建设成本也格提高，银行的高利率的负担也让高速公路运营商调高收费标准。巴苏基说。