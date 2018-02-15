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讨论旅游业与税务合作等议题

鲁胡特与蕾特诺会见新加坡外长维文

【雅加达2月13日综合报道】外交部长蕾特诺马尔苏迪 （Retno Marsudi）周三(2月13日)在雅京会见来我国访问的新加坡外交部长维文(Vivian Balakrishnan)，双方对印新两国在各领域的合作进行深入的会谈。其中涉及到双边投资条约等相关议题。

“我们将于2月27日和28日在日惹对相关议题继续更深入的讨论。” 蕾特诺外长周三（2月14日）在雅加达外交部如斯对传媒阐述。

蕾特诺外长补充说，双方也就双重征税协议草案进行了讨论。 新加坡在中爪哇根达尔（Kendal）投资的工业区项目也成为讨论的议题。到目前为止，新加坡兴建的理工学院工程已完成77％的进展。目前根达尔工业园区已吸引了36家企业入驻。” 蕾特诺外长这样说。

两国在旅游业的合作亦成为蕾特诺与维文外长的讨论主题。蕾特诺外长称，“云顶梦游轮（Genting Dream）已启动新加坡 - 泗水 - 巴厘岛的航行。我国国营港口运营第三公司(Pelindo營II)与新加坡一家企业签署合作协议，发展东爪哇外南梦（Banyuwangi）港口码头。”蕾特诺如斯说。

“两国在旅游业方面也将建立游轮教育的合作关系。” 蕾特诺补充说。除了共同发展数字经济计划，两国还有进行讨论共同发展专业会议、展览会与博览会、奖励旅游、大型国际会议和文化体育盛事等活动中心。

除了拜访蕾特诺外长，维文外长也与我国海洋事务统筹部长鲁胡特班查伊丹(Luhut Binsar Panjaitan)进行会谈。

海洋事务统筹部长专员Atmaji Soemarkidjo说，新加坡外交部长维文与鲁胡特统筹部长的会谈是鲁胡特之前访问新加坡的延续会谈。鲁胡特上次与财政部长丝莉慕利亚妮和我国央行/BI)行长阿古斯（Agus Martowardojo）访问了新加坡并与新加坡当局进行多领域的合作会谈。