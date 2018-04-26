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讨论外籍工作人员议题

国会第九委员会与劳工部长举行工作会议

【雅加达点滴新闻网4月26日讯】 昨日（26日），我国劳工部长哈尼夫达基里（Hanif Dhakiri）前往雅加达史纳延国会大厦出席由国会第届委员会召开的工作会议，讨论已被舆论炒得沸沸扬扬的有关外籍工人在我国工作争论。

为了吸引更多外资到我国投资，促进经济发展，佐科威总统签署了简化外籍工人（TKA）工作许可申办程序的2018年第20号总统法令（Perpres），然而这项总统法令却被政治化，子虚乌有指责政府允许大量外籍劳工涌入我国抢走国人的就业机会，尤其是来中国的劳工。

佐科威总统周三（25日）在西爪哇勿加西芝加朗（Cikarang）为三菱汽车印尼生产的Mitsubishi Xpander首次出口到菲律宾举行庆祝仪式时表示，外籍工作人员简化申请手续的议题明显已被某既得利益政治集团见缝插针，借题发挥故意炒作，意在捞取政治资本，尤其明年是总统选举年即将来临，这是司马昭之心路人皆知。总统如是说。

劳工部长哈尼夫由司法人权部移民局局长Ronny F Sompie和印尼投资统筹机构（BKPM）官员陪同下，一一回答由第九委员主席Dede Yusuf主持的会议，哈尼夫部长也向国会议员解释，为简化外籍工人申请程序，目的是吸引更多的外资企业到我国投资，促进经济增长，创造更多的就业机会。外资公司为了提高工作效率，想必需要技术方面的工作人员，尤其是较高层的团队，同时亦可训练当地的劳工，以推动技术转移的最终目标。绝对不是政府大量开放外籍劳工的传闻，无中生有，不是事实。劳工部长哈尼夫在听证会上如斯强调。