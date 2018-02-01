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讨论基建方案 蕾特诺与东帝汶外长举行会谈

【雅加达点滴网一月31日】我国外交部长蕾特诺马尔苏迪 （Retno Marsudi）与东帝汶外交部长奥雷里奥古特雷斯会晤。双边会议达成了共识。

“最近我们举行了双边会晤，双方进行了热烈友好的会晤，会议得到了有效和建设性的进展。”蕾特诺周三（1月31日）在雅京中区外交部班渣西拉大厦如是说道。

会议讨论的重点包括经济与改善基础设施建设法查合作，我们同意马达因（Motaain）桥的建设可以立即竣工。在经济方面，双方还讨论了教育和能力建设。 会议还讨论了从古邦到帝利的陆路建设问题。

“此外，我们还讨论了土地的连通性，因为PT Damri有计划将开通古邦到帝利之间的陆路也受到外交部长的欢迎和支持。”雷特诺继续说。

“对于海上谈判，我们同意从北段开始启动，因为在佐科威总统访问东帝汶时也已经讨论过这个问题。” 蕾特诺说。

与此同时，东帝汶共和国外交部长古特雷斯说， 他希望这次访问达成共识并能够推动印尼和东帝汶之间在各个领域的合作关系。

古特雷斯说：“从东帝汶方面来看，我们必须继续讨论，主要目标是保持两国的政治和经济关系”。