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讨论印美两国战略伙伴关系

佐科威总统接见美国国务卿蓬佩奥

【雅加达8月5日综合讯】我国总统佐科威周日（8月5日）在雅京独立宫接见正在东南亚进行工作访问的美国国务卿迈克蓬佩奥（Mike Pompeo）。

蓬佩奥周日结束了东南亚之旅，在星期天离开之前，他会见了我国总统佐科威，会议中蓬佩奥向佐科威总统表示美国重视与印度尼西亚的联系，印尼是世界上人口最多的民主国家之一。

这位前美国中央情报局（CIA）局长蓬佩奥，周六（4日）会见了印度尼西亚外交部长蕾特诺马尔苏迪 （Retno Lestari Priansari Marsudi），讨论了双方就朝鲜和巴勒斯坦及反恐等地区安全挑战以及共同关心的其他问题。

“我们与美国国务卿蓬佩奥讨论的议题包括双边战略伙伴关系，贸易，地区问题，美朝关系和解决巴勒斯坦的问题。” 蕾特诺向传媒如斯说。

蕾特诺接着说，在会议上双方也讨论了有关普遍优惠制（GSP）议题。

周六（4日），出席东盟外交部长会议的蓬佩奥从新加坡抵达雅加达，在谈判有关解除核武器的过程中，美国和朝鲜发出了不同的信息。在飞往雅加达的飞机上，国务院发言人希瑟诺尔特（Heather Nauert）告诉记者，蓬佩奥和朝鲜外相李勇浩在拍摄“全家合影”时互相走近和握手。

美国蓬佩奥国务卿离开东盟首脑会议前往雅加达之际，朝鲜外相李勇浩宣布，朝鲜致力于实现特朗普与金正恩在新加坡首脑会晤上达成的协议。但是他说美国呼吁其他国家继续对朝鲜制裁的态度“令人不安”，并且说这不是特朗普总统所希望的。

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